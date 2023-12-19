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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре

Ивич, Семак и Личка номинированы на приз лучшему тренеру месяца в РПЛ

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила о кандидатах на приз лучшего тренера в ноябре и декабре.
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, на награду номинированы Владимир Ивич из «Краснодара», россиянин Сергей Семак из петербургского «Зенита», Марцел Личка из московского «Динамо», Михаил Галактионов из столичного «Локомотива» и Рашид Рахимов из казанского «Рубина».

После 18 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набравший 38 очков. Второе место с 36 баллами занимает «Зенит». На третьей строчке располагается «Динамо» (32 очка). «Локомотив» — четвёртый (31), «Рубин» — седьмой (28).

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выразил мнение, что московский ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ.

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