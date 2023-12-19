Аршавин считает, что ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил выступления московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок. Понятно, что восьмым местом клуб недоволен, но по игре — нормально. Стечение обстоятельств», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По его мнению, армейцы потеряли шансы на чемпионство.

«Зачем ЦСКА кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки», — сказал он.

После 18 туров РПЛ красно-синие с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. «Зенит» набрал 36 очков и располагается на второй строчке.

Ранее Аршавин назвал трансфер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева лучшим по итогам первой части сезона РПЛ.