Аршавин назвал трансфер Файзуллаева лучшим по итогам первой части сезона РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о лучшем трансфере первой части сезона РПЛ.

«Скажу, что Файзуллаев. Если сравнить с Бителло, то Файзуллаев моложе, к тому же Бителло уже играл в хорошем чемпионате. Когда ЦСКА проигрывал «Крыльям Советов» 0:2, играли вдесятером — вышел Файзуллаев, все мячи от него, всё опасно, всё вперёд. Он заслуживает», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

На премию IFFHS могут претендовать футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года. Всего номинированы 26 игроков со всего мира, в их числе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» Гави и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.