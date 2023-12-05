Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своём одноклубнике — полузащитнике Аббосе Файзуллаеве.

«Аббос — отличный парень, очень коммуникабельный человек. С ним легко находить общий язык», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Нападающий рассказал, что 20-летний узбек уже дважды угощал весь состав команды пловом.

«Аббос нас кормит — уже два раза угощал пловом. Было потрясающе. Наверное, надо переходить на него. У него хорошая статистика — большой молодец! Пусть продолжает в том же духе», — сказал он.

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 17 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Чалов заявил, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство в РПЛ.