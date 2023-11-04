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Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнёт матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной» на скамейке запасных.

В составе «Реал Сосьедад» на поле с первых минут выйдут: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Кубо.

За «Барселону» сыграют: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Канселу, Лопес, Гюндоган, Гави, Феликс, Левандовски.

Встреча между командами пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.

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