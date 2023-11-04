Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»
В составе «Реал Сосьедад» на поле с первых минут выйдут: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Ойярсабаль, Кубо.
За «Барселону» сыграют: Тер Штеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Канселу, Лопес, Гюндоган, Гави, Феликс, Левандовски.
Встреча между командами пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.