The Telegraph: допустившего ошибку арбитра отстранили от матчей «Ливерпуля»
Судьи встречи получили поддержку от технического директора Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховарда Уэбба, сообщает The Telegraph.
Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Забитый мяч следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, но видеопомощь арбитрам не вмешалась. Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
После судейской ошибки в матче седьмого тура АПЛ сезона-2023/24 PGMOL разработает новый протокол связи VAR, чтобы повысить прозрачность общения между главным арбитром и видеопомощником.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.