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The Telegraph: допустившего ошибку арбитра отстранили от матчей «Ливерпуля»

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Арбитр Даррен Ингланд, допустивший ошибку в матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», не будет обслуживать игры мерсисайдцев до конца сезона-2023/24.

Судьи встречи получили поддержку от технического директора Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховарда Уэбба, сообщает The Telegraph.

Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Забитый мяч следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, но видеопомощь арбитрам не вмешалась. Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма». 

После судейской ошибки в матче седьмого тура АПЛ сезона-2023/24 PGMOL разработает новый протокол связи VAR, чтобы повысить прозрачность общения между главным арбитром и видеопомощником.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.

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