Узнать больше

Клопп: я считаю, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.
Клопп: я считаю, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран
  • AFP

«Я говорю это не как менеджер «Ливерпуля», а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка. Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма». 

Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Забитый мяч следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, но VAR не вмешалась.

Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.

Ранее судей на VAR отстранили от работы после ошибки в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить