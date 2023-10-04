Клопп: я считаю, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.

«Я говорю это не как менеджер «Ливерпуля», а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка. Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Забитый мяч следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, но VAR не вмешалась.

Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.

Ранее судей на VAR отстранили от работы после ошибки в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».