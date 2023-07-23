Эракович провёл первую тренировку в «Зените»

Сербский защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович принял участие в первой тренировке с новой командой.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак перед началом занятий представил игрока. А Эракович по традиции прошёл через «тоннель» футболистов.

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит».