FT: в Евросоюзе опасаются действий Фицо после покушения
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», — говорится в материале газеты.
В издании отметили, что ещё до покушения Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре нидерландского премьера Марка Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса.
Пока Фицо восстанавливается, жители Словакии размышляют, «перевернёт ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть», пишет Financial Times.
Ранее стало известно, что жизнь Фицо после покушения больше не под угрозой.
МВД Словакии проверяет версию, что стрелявший в премьера страны действовал не один.