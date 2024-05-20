FT: в Евросоюзе опасаются действий Фицо после покушения

Европейские чиновники обеспокоены возможными действиями премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения. По их мнению, он станет активнее выступать против решений Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», — говорится в материале газеты.

В издании отметили, что ещё до покушения Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре нидерландского премьера Марка Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса.

Пока Фицо восстанавливается, жители Словакии размышляют, «перевернёт ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть», пишет Financial Times.

Ранее стало известно, что жизнь Фицо после покушения больше не под угрозой.

МВД Словакии проверяет версию, что стрелявший в премьера страны действовал не один.