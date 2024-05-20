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FT: в Евросоюзе опасаются действий Фицо после покушения

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Европейские чиновники обеспокоены возможными действиями премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения. По их мнению, он станет активнее выступать против решений Североатлантического альянса, пишет Financial Times.
FT: в Евросоюзе опасаются действий Фицо после покушения
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», — говорится в материале газеты. 

В издании отметили, что ещё до покушения Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре нидерландского премьера Марка Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса. 

Пока Фицо восстанавливается, жители Словакии размышляют, «перевернёт ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть», пишет Financial Times.

Ранее стало известно, что жизнь Фицо после покушения больше не под угрозой.

МВД Словакии проверяет версию, что стрелявший в премьера страны действовал не один. 

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