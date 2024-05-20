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Участники ядерной конференции почтили память Раиси минутой молчания

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Участники Международной конференции по физической ядерной безопасности почтили память президента Ирана Ибрагима Раиси и его коллег минутой молчания.
Участники ядерной конференции почтили память Раиси минутой молчания
  • AFP
  • © Iranian Presidency

«Минута молчания на Международной конференции по физической ядерной безопасности для выражения соболезнований в связи с трагической гибелью президента и министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — написал в Telegram постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

В Иране объявлен пятидневный траур.

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