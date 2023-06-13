Фернандес ведёт переговоры по возвращению в ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос о возвращении игрока в ЦСКА.

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — цитирует агента Euro-Football.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении в ЦСКА Марио Фернандеса.