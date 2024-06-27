Бойцы подразделения Южной группировки войск поразили пять складов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские бойцы подразделения Южной группировки войск поразили пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что противник потерял более 640 военнослужащих и ряд различной военной техники.

«Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавляется в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.