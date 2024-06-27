Бойцы подразделения Южной группировки войск поразили пять складов ВСУ
- РИА Новости
«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что противник потерял более 640 военнослужащих и ряд различной военной техники.
«Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавляется в заявлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.