Спаллетти официально покинет «Наполи» по окончании сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти покинет свой пост.

«Да, Спаллетти сказал мне, что хотел бы взять творческий отпуск, разве я могу сказать нет? Он дал мне очень много, и я благодарю его», — цитирует Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спаллетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.