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Спаллетти официально покинет «Наполи» по окончании сезона

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти покинет свой пост.

«Да, Спаллетти сказал мне, что хотел бы взять творческий отпуск, разве я могу сказать нет? Он дал мне очень много, и я благодарю его», — цитирует Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спаллетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.

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