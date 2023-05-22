Corriere dello Sport: «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет свой пост после завершения текущего сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, причиной ухода Спаллетти называются натянутые отношения тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спалетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба.