Петржела сильно сомневается, что «Локомотив» с Дзюбой будет бороться за медали

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий Артём Дзюба вряд ли сможет помочь московскому «Локомотиву» включиться в борьбу за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Сильно сомневаюсь, что «Локомотив» и Дзюба будут бороться за медали в чемпионате России в следующем сезоне. Я не думаю, что Дзюба может стать лидером сборной в нынешних условиях», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.