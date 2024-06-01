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Средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Белгородской областью

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Средства ПВО армии России сбили ещё два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
Средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Попытка атаки была пресечена около 10:45 мск, отметили представители оборонного ведомства.

Сегодня около 08:30 мск средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области.

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