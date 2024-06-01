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ГД рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной

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В Госдуме рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни и его последователей нежелательной на территории России.
ГД рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной
  • РИА Новости

Об этом сказал председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

«Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа», — приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарёва.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России.

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