ГД рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной

В Госдуме рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни и его последователей нежелательной на территории России.

Об этом сказал председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

«Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа», — приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарёва.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России.