ГД рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной
- РИА Новости
Об этом сказал председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
«Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа», — приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарёва.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России.