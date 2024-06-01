Синоптик: погода в начале недели в Москве будет соответствовать концу июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Специалист отметил, что антициклон, который долгое время определял погодные условия, отходит на восток и к центру европейской России приближается ложбина.

«Москва будет находиться в тёплом секторе этой ложбины. Это означает, что воздушные массы будут перемещаться с юга и юго-запада, поэтому температура будет достаточно высокая. В первой половине недели будет +25...+26 °С, по области даже до +28 °С. Температура будет в отношении климатических характеристик очень высокая, будет соответствовать концу июня», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что во второй половине недели температура понизится до умеренных значений.

«Она будет держаться в диапазоне +21...+25 °С, что соответствует норме... Осадки летнего типа, кратковременные. Но надо сказать, что это не очень плохо, потому что в Москве за май выпало около половины месячной нормы осадков. Это маловато, поэтому эти осадки будут вполне уместными», — пояснил синоптик.

Собеседник RT также обратил особое внимание на то, что в течение нынешней недели прогрелась водная поверхность.

«В Москве-реке температура +1 °С. На Черноморском побережье, в Анапе — +18 °С, в Геленджике — +19 °С, в Сочи — +19,5 °С. Но в Москве уже +21 °С, а в озерах и малопроточных водоемах ещё выше, даже +21...+22 °С. Поэтому купальный сезон начинается всё-таки с Московского региона, а не с Черноморского», — заключил Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице в выходные дни.