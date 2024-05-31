Синоптик Цыганков спрогнозировал до +31 °С днём в пятницу в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в столице в выходные дни.

По словам специалиста, выходные в столице будут солнечными, но местами возможны небольшие дожди.

«Вероятность временных ливневых дождей и небольших отдельных гроз. Но в целом тепло из-за выноса с юга тёплого воздуха. Ночные температуры +12...+15 °С, дневные +28...+31 °С на сегодня, около +30 °С завтра и +24...+28 °С в воскресенье и понедельник», — рассказал Цыганков.

Согласно его прогнозу, самый сильный дождь ожидается в понедельник.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве до конца недели.