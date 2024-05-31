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Синоптик Цыганков спрогнозировал до +31 °С днём в пятницу в Москве

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в столице в выходные дни.
Синоптик Цыганков спрогнозировал до +31 °С днём в пятницу в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Чингаев Ярослав

По словам специалиста, выходные в столице будут солнечными, но местами возможны небольшие дожди.

«Вероятность временных ливневых дождей и небольших отдельных гроз. Но в целом тепло из-за выноса с юга тёплого воздуха. Ночные температуры +12...+15 °С, дневные +28...+31 °С на сегодня, около +30 °С завтра и +24...+28 °С в воскресенье и понедельник», — рассказал Цыганков.

Согласно его прогнозу, самый сильный дождь ожидается в понедельник.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве до конца недели.

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