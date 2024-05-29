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Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве до конца недели

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве до конца недели
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Тёплая погода с максимальной температурой +21...+26 °С сохраняется в Москве и области. На севере Московской области может быть какая-то кучево-дождевая облачность. Москву дождь обойдёт стороной. В целом в Центральном федеральном округе завтра пройдут дожди в Смоленской, Тверской и Костромской областях», — рассказал синоптик.

По его словам, в пятницу в Московской области может пройти дождь, местами грозы.

«Но это продлится буквально один день. До конца недели в Москве и области погода ожидается без существенных дождей. Температура в субботу и воскресенье +23...+28 °С», — заключил собеседник RT.

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