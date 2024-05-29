Диетолог рассказала, что нужно есть в жару

Диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какие продукты стоит чаще употреблять в период жаркой погоды, а от каких лучше воздержаться. Так, она отметила, что в жару необходимо есть продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузку на пищеварительный тракт.

«Лёгкая еда. Молочные белки, например творог и сыр. Желательно, чтобы это всё было нежирным. Кисломолочные продукты хорошо (подойдут в жару. — RT), потому что они тоже поддерживают наш микробиом. Рыба и нежирные сорта мяса. Например, куриная грудка, индюшачья грудка, кролик. Необходимо употреблять больше растительной пищи», — рассказала Соломатина.

Также, по её словам, необходимо есть сочные овощи, фрукты и ягоды.

«Вода, которая в них содержится, очень легко проходит в клетки — и её не нужно структурировать, а на этот процесс организм тоже тратит энное количество энергии. Овощи и фрукты, кроме жидкости, поставляют необходимое количество клетчатки, которая является кормом для нашего полезного микробиома. То есть тех бактерий, которые нам совершенно необходимы для адаптационных процессов, когда жара, холод, или какая-то вирусная инфекция», — пояснила врач.

Она также обратила особое внимание на то, что ягоды, фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, которые необходимы организму при солнечном излучении, повреждающем клетки кожи.

Отвечая на вопрос о допустимом количестве употребляемого в жару мороженого, диетолог порекомендовала обращать особое вынимание на состав продукта.

«Чтобы в нём было натуральное молоко или сливки, сахар (в допустимых количествах. — RT), без красителей и ароматизаторов. Необходимо учитывать общую калорийность. Можно делать мороженое самим, это намного лучше», — добавила Соломатина.

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