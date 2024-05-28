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Невролог Демьяновская: сон в жару снижает иммунитет

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Анастасия Румянцева
Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что комфортнее всего спать, когда температура в комнате не выше +16—20 °C. Поддерживать такой микроклимат врачи советуют даже летом.
Невролог Демьяновская: сон в жару снижает иммунитет
  • Gettyimages.ru
  • © rudigobbo

«В душном и жарком помещении температура тела растёт. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. При этом организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца, — калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отёки, увеличивается риск образования тромбов», — объяснила Демьяновская.

Она отметила, что для людей с ослабленным здоровьем и проблемами с сердцем жара — дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений.

Врач также рассказала о простых правилах, которые помогут справиться с жарой в случае отсутствия в доме кондиционера.

«Днём стоит закрыть на окнах плотные шторы или опустить жалюзи — так комната нагреется меньше. После захода солнца стоит хорошо проветрить все помещения. Очень важно даже летом пользоваться увлажнителями, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха 30—60%. Перед сном стоит принять тёплый душ. А вот от обливания холодной водой лучше воздержаться людям с ослабленным здоровьем: резкий перепад температуры может спровоцировать спазм коронарных и мозговых артерий. В течение дня важно пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания. Пижама и одеяло должны быть лёгкими, из натуральных материалов», — добавила специалист.

В случае появления отёков, слабости, необъяснимой сонливости и учащённого пульса собеседница RT посоветовала как можно быстрее обратиться к врачу.

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Подробнее — в материале RT.

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