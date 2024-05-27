Неврологи предупредили, как заподозрить развитие рассеянного склероза

Опрошенные RT неврологи рассказали, как заподозрить развитие рассеянного склероза. Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что обычно болезнь проявляется до 40 лет, чаще — у женщин.

«Бывали случаи, когда рассеянный склероз поражал детей. Главная причина заболевания — наследственность, из-за которой происходит сбой специфических настроек иммунной системы. Если рассеянным склерозом болеют родители, то высока вероятность, что заболеют и дети. Генетический фактор усугубляется под влиянием среды: вирусных инфекций, курения, хронического стресса и нехватки витамина D», — предупредила она.

Эксперт добавила, что рассеянный склероз развивается, когда иммунная система начинает атаковать и разрушать оболочки нервных волокон в разных участках головного и спинного мозга.

«Симптомы зависят от того, где именно появились повреждения. Если в мозжечке, который отвечает за мышечный тонус и координацию движений, то человек теряет устойчивость, путает ударения в словах, у него становится неритмичной речь, меняется почерк, буквы получаются очень крупными», — объяснила она.

Если пострадал ствол головного мозга, у человека может снижаться чувствительность лица, ухудшиться слух, могут появиться сложности с глотанием, дыханием, может нарушиться сердцебиение.

«Если задеты полушария головного мозга, у человека ухудшаются память и внимание, появляются тревожность и депрессивные мысли, он быстро устаёт и никак не может отдохнуть, руки и ноги слабеют (чаще только слева или справа)», — отметила врач.

По её словам, при повреждении спинного мозга тоже слабеют мышцы рук и ног, снижается чувствительность некоторых участков тела, может возникнуть чувство, будто вдоль позвонков пробегают искры.

В свою очередь, Разият Чупанова, врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье», объяснила, что симптомы схожи с проявлениями инсульта.

«Ведь при обоих заболеваниях очаг поражения может быть расположен на любом из участков центральной нервной системы. Вероятность проявления именно рассеянного склероза значительно выше у молодых пациентов, чем у пожилых», — рассказала эксперт.

Если у людей в возрасте 20—40 лет есть упомянутые неврологические нарушения, скорее всего, речь будет идти о рассеянном склерозе, пояснила невролог.

«Так как факторам, провоцирующим возникновение инсульта, молодые люди, как правило, подвержены в незначительной степени. У возрастных людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, с сахарным диабетом эти симптомы чаще всего могут указывать на инсульт. Поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу и провести дифференциальную диагностику», — посоветовала врач.

По её словам, специальных диагностических исследований для рассеянного склероза не существует: этот диагноз ставится на основании разных данных, позволяющих исключить какое-либо другое заболевание.

«Чаще всего пациенты проходят МРТ головного и спинного мозга. Могут быть дополнительно назначены и другие исследования, например люмбальная пункция — забор образца спинномозговой жидкости; зрительные вызванные потенциалы — метод диагностики нарушений работы органов зрения», — заявила собеседница RT.

При появлении симптомов поражения нервной системы необходима срочная консультация невролога, отметила она.

«В период обострения применяются гормональные препараты, чтобы уменьшить выраженность иммунного воспалительного процесса в нервной ткани. Врач также может назначить пациенту поддерживающую терапию, которая заключается во внутримышечном введении препаратов. Способов вылечить рассеянный склероз на сегодняшний день не существует, однако при помощи правильно подобранной терапии можно стабилизировать состояние пациента и уменьшить проявления болезни», — заключила Чупанова.

По её мнению, основной мерой профилактики являются здоровый образ жизни, включая регулярную физическую нагрузку.

«Это укрепляет иммунитет и активизирует защитные механизмы организма и нервной системы. Также важно обратить внимание на лечение неврозов, уменьшение стресса, коррекцию дефицитных состояний, например устранение нехватки витамина D, ферритина», — посоветовала специалист.

Ранее руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов рассказал в интервью RT, что в конце мая обычно проходят мероприятия, направленные на повышение информированности людей о рассеянном склерозе.

Существуют Международный день рассеянного склероза (27 мая) и Российский день рассеянного склероза (11 июня).

Подробнее — в материале RT.