Сальдо: шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также армия России нанесла несколько ударов по трём бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.
Глава региона отметил, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих. Было уничтожено 36 БПЛА, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», одна БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.
Ранее во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.