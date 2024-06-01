Сальдо: шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ на Херсонском направлении.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также армия России нанесла несколько ударов по трём бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона отметил, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих. Было уничтожено 36 БПЛА, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», одна БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.