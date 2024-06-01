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Сальдо: шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении

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ВС России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ на Херсонском направлении.
Сальдо: шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также армия России нанесла несколько ударов по трём бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона отметил, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих. Было уничтожено 36 БПЛА, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», одна БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.

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