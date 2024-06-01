ВСУ повредили здание института, газопровод и ЛЭП в Стаханове ЛНР

В результате обстрела Стаханова ЛНР повреждения получили здание института, несколько жилых домов, газопровод и линии электропередачи.

Об этом заявил глава города Сергей Жевлаков.

«В учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории. Перебиты газопровод и линии электропередачи», — написал он в Telegram.

Отмечается, что света лишились 150 абонентов. Повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома.

Жертв среди мирных граждан нет.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ночью нанесли по городу удар, предположительно, из РСЗО HIMARS.