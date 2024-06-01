ВСУ повредили здание института, газопровод и ЛЭП в Стаханове ЛНР
- РИА Новости
Об этом заявил глава города Сергей Жевлаков.
«В учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории. Перебиты газопровод и линии электропередачи», — написал он в Telegram.
Отмечается, что света лишились 150 абонентов. Повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома.
Жертв среди мирных граждан нет.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ночью нанесли по городу удар, предположительно, из РСЗО HIMARS.