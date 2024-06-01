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Индонезия выразила готовность отправить миротворцев в Газу

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Индонезия готова отправить своих военных на территорию сектора Газа для обеспечения мира.
Индонезия выразила готовность отправить миротворцев в Газу
  • Gettyimages.ru

С соответствующим заявлением на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре выступил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто, пишет ТАСС.

Субианто отметил, что его страна в случае необходимости может «предоставить значительные миротворческие силы для поддержания прекращения огня».

Также Индонезия готова сделать всё для оказания гуманитарной помощи жителям Газы, отметил глава МО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

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