Пономарёв назвал «Крылья Советов» цирковой командой

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру армейцев в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).

«Не хочу хвалить армейцев, хотя они показали хорошую физическую подготовку, двигались неплохо, выполнили все установки тренера. Но «Крылья Советов» — команда просто цирковая. Это безобразие какое-то, сброд», — цитирует Пономарёва «ВсёПроСпорт».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша на 24, 26, 42 и 75-й минутах соответственно.

Таким образом, ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Крылья Советов» — 11-е (20 очков).

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, за счёт чего «Крылья» пропустили от ЦСКА четыре мяча.