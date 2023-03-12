Кобелев объяснил, за счёт чего «Крылья» пропустили от ЦСКА четыре мяча
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«Да, ЦСКА выиграл и прервал эту серию из трёх поражений. Но я бы не сказал, что армейцы как-то сильно выделялись по игре. Я думаю, что самарцы не смогли перестроиться и проще действовать в атаке. Они продолжали играть в свой привычный футбол, что и привело к поражению. Так что можно сказать, что скорее это «Крылья» проиграли матч, нежели ЦСКА показал что-то удивительное», — сказал тренер в интервью RT.
Ранее Кобелев заявил, что после двух голов в матче ЦСКА — «Крылья Советов» всё уже было решено.