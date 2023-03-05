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Гончаренко: дала бы Валиевой отдельную номинацию за лучший четверной тулуп в истории

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Тренер Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Хочется отметить выступление Камилы Валиевой. Её четверные тулупы даже лучше, чем у мужчин. Я дала бы отдельную ей номинацию за лучший четверной тулуп в истории. Она борется, проходя сложный этап роста, взросления», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.

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