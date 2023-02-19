Медведев: надеюсь на улыбку четырёхмесячной дочери после победы в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды).

«Вчера после полуфинала моя жена рассказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поставила мою дочь, которой четыре месяца, перед телевизором, после чего та начала улыбаться и смеяться. Я надеюсь, что она снова сделает это сегодня», — сказал Медведев на корте.

Россиянин признался, что ему всегда приятно возвращаться в Роттердам для участия в турнире.

«Последние два раза, когда я играл здесь, это было ужасно, и я рад исправить ситуацию в этом году», — заключил Медведев.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира составлял более $2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.