Узнать больше

Медведев: надеюсь на улыбку четырёхмесячной дочери после победы в Роттердаме

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды).
Медведев: надеюсь на улыбку четырёхмесячной дочери после победы в Роттердаме
  • AP

«Вчера после полуфинала моя жена рассказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поставила мою дочь, которой четыре месяца, перед телевизором, после чего та начала улыбаться и смеяться. Я надеюсь, что она снова сделает это сегодня», — сказал Медведев на корте.

Россиянин признался, что ему всегда приятно возвращаться в Роттердам для участия в турнире.

«Последние два раза, когда я играл здесь, это было ужасно, и я рад исправить ситуацию в этом году», — заключил Медведев.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира составлял более $2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить