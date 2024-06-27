Американист Дробницкий: дебаты станут серьёзным испытанием для Байдена

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Джо Байден представляет угрозу для США.

Политолог отметил, что оба кандидата заявляют, что их оппонент является угрозой для Соединённых Штатов и для демократии.

«Это говорит о том, насколько напряжённый гражданский конфликт сейчас в Соединённых Штатах. Очевидно, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Не видно никаких оснований этим примирениям», — считает Дробницкий.

Аналитик заявил, что Дональд Трамп и Джо Байден представляют собой «две разных Америки».

«Хотя пока они не говорят «две разных Америки», они говорят «два разных будущих Америки», но на деле это две разных Америки. Один раз эти две Америки повоевали между собой в гражданскую войну. Вполне возможно, что сейчас мы присутствуем при возрождении второго такого рода конфликта», — предположил Дробницкий.

Он заявил, что дебаты ничего не решат, а кандидаты будут говорить о том, о чём говорят уже сейчас.

«Действительно, какое-то рекордное количество опрошенных американцев говорят, что они будут смотреть эти дебаты и что им это интересно. Но, на мой взгляд, если только не случится какой-нибудь медицинской или какой-то другой оказии — Байден упадёт в обморок или Трамп запустит стаканом в лицо ведущему, — в общем эти дебаты ничего не решат», — добавил американист.

По его мнению, все ждут дебаты, чтобы увидеть, «каков будет Байден».

«Все посмотрят на достижения американской фармакологической промышленности. Посмотрят на то, как Трамп к этому делу подошёл. Но в целом это, конечно, ни на что не повлияет...Это скорее очень серьёзное испытание для Байдена. Оно в некотором смысле является внутренним делом демократической партии. Решаться они на его замену либо продолжат пихать его на второй срок», — заключил собеседник RT.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что действующий президент США Джо Байден представляет угрозу для демократии, а также будущего Соединённых Штатов.