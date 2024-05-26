Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена от США может ничего не остаться

Победа на президентских выборах в США действующего главы Белого дома Джо Байдена может обернуться полным исчезновением страны. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, прозвучавшим во время выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, очень важно «избавиться от худшего президента в истории».

«Вместе мы сделаем это. А без этого существует угроза, что ещё через четыре года от страны ничего не останется», — сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

Также в ходе своего выступления Трамп назвал Байдена коррумпированным и некомпетентным тираном.