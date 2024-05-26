Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена от США может ничего не остаться
По его словам, прозвучавшим во время выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, очень важно «избавиться от худшего президента в истории».
«Вместе мы сделаем это. А без этого существует угроза, что ещё через четыре года от страны ничего не останется», — сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.
Также в ходе своего выступления Трамп назвал Байдена коррумпированным и некомпетентным тираном.