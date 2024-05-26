Трамп: Байден — коррумпированный, некомпетентный тиран
По его словам, прозвучавшим на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, действующий американский лидер является худшим президентом в истории страны.
«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов», — отметил Трамп. Его выступление транслирует телеканал С-SPAN.
Ранее сам Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина.