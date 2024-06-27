МИД: Россия и Боливия подтвердили приверженность договорённостям президентов

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его боливийская коллега Селинда Соса Лунда подтвердили важность выполнения договорённостей, достигнутых в июне президентами двух стран.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством по итогам телефонного разговора министров.

«С обеих сторон подтверждена приверженность всем договорённостям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге», — отметили в дипведомстве.

В начале июня лидер Боливии Луис Альберто Арсе Катакара обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.