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МИД: Россия и Боливия подтвердили приверженность договорённостям президентов

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его боливийская коллега Селинда Соса Лунда подтвердили важность выполнения договорённостей, достигнутых в июне президентами двух стран.
МИД: Россия и Боливия подтвердили приверженность договорённостям президентов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством по итогам телефонного разговора министров.

«С обеих сторон подтверждена приверженность всем договорённостям, достигнутым в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге», — отметили в дипведомстве.

В начале июня лидер Боливии Луис Альберто Арсе Катакара обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.

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