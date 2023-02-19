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Тарпищев: Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
Тарпищев: Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира
  • AP

«Главное, что Даниил напоминал сам себя, когда выигрывал Большой шлем и был первой ракеткой. Идёт по возрастающей. Этот матч — большой плюс для него», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что любое выступление Медведева на каждом турнире идёт в актив.

«Думаю, в топ-5 ему сейчас попасть будет вполне реально: всё-таки в прошлом году он в это время не набирал очки из-за травмы, любое его выступление на каждом турнире идёт в актив. А вот за топ-3 бороться будет пока тяжело», — добавил Тарпищев.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой на старте турнира WTA в Дубае.

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