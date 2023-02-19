Самсонова назвала тяжёлым матч с Бадосой в первом круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свою победу над испанкой Паулой Бадосой на старте турнира WTA в Дубае (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4).

«Играть против Паулы всегда тяжело. Она делает невероятные вещи на корте, поэтому я очень горжусь тем, что боролась до конца. Я думаю, что я расту от матча к матчу, день за днём. Я знаю, что это долгий путь, и я надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

В следующем раунде Самсонова сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).