Самсонова назвала тяжёлым матч с Бадосой в первом круге турнира в Дубае
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«Играть против Паулы всегда тяжело. Она делает невероятные вещи на корте, поэтому я очень горжусь тем, что боролась до конца. Я думаю, что я расту от матча к матчу, день за днём. Я знаю, что это долгий путь, и я надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.
В следующем раунде Самсонова сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.
Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).