Объект инфраструктуры повреждён в Горловке в результате атаки украинского БПЛА
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале мэр города Иван Приходько, инцидент произошёл в жилом массиве «Солнечный» Калининского района Горловки.
«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) повреждён объект гражданской инфраструктуры...» — написал он.
Ранее сообщалось, что в Горловке с начала проведения специальной военной операции на Украине в результате обстрелов ВСУ погиб 161 человек.