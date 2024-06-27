Объект инфраструктуры повреждён в Горловке в результате атаки украинского БПЛА

Беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки. В результате этого повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщил в личном Telegram-канале мэр города Иван Приходько, инцидент произошёл в жилом массиве «Солнечный» Калининского района Горловки.

«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) повреждён объект гражданской инфраструктуры...» — написал он.

Ранее сообщалось, что в Горловке с начала проведения специальной военной операции на Украине в результате обстрелов ВСУ погиб 161 человек.