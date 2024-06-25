С начала СВО в Горловке погиб 161 человек из-за обстрелов ВСУ

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10 июня 2024 | 18:44
С начала специальной военной операции в Горловке 161 человек погиб, ещё 715 получили ранения. Об этом RT сообщил мэр города Иван Приходько.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинская армия обстреливала город 15 781 раз. В результате 2892 частных дома и 1161 квартира повреждены или разрушены.
Как отмечает Приходько, город обстреливают без остановки. Чаще всего из подконтрольных ВСУ Константиновки, Дзержинска и посёлка Новгородское.
Из-за постоянных обстрелов в городе уже более двух лет все вузы и школы переведены на дистанционное обучение.
Ранее RT сообщал, что три мирных жителя пострадали после удара беспилотника ВСУ в Горловке.