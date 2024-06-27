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Путин угостил президента Конго пельменями с перепёлкой и десертом «Гжель»

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Президент России Владимир Путин угостил в Кремле конголезского коллегу Дени Сассу-Нгессо пельменями с перепёлкой, томлёнными в квасе телячьими щёчками и десертом «Гжель».
Путин угостил президента Конго пельменями с перепёлкой и десертом «Гжель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на меню официального завтрака с участием лидеров двух стран.

На горячее гости России пробовали филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом.

Среди напитков были представлены российские вина «Усадьба Дивноморское».

Президент России Владимир Путин ранее наградил своего коллегу из Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта за большой вклад в развитие и укрепление отношений между двумя странами. 

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