Путин угостил президента Конго пельменями с перепёлкой и десертом «Гжель»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на меню официального завтрака с участием лидеров двух стран.
На горячее гости России пробовали филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом.
Среди напитков были представлены российские вина «Усадьба Дивноморское».
Президент России Владимир Путин ранее наградил своего коллегу из Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта за большой вклад в развитие и укрепление отношений между двумя странами.