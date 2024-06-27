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Медведев: ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречит нормам права

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ордер МУС на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова противоречащим нормам международного права.
Медведев: ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречит нормам права
  • РИА Новости

«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что досудебная палата МУС решила выдать ордера на «арест» Шойгу и Герасимова.

В аппарате Совбеза России заявили, что решение МУС ничтожно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда.

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