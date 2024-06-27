Медведев: ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречит нормам права
- РИА Новости
«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что досудебная палата МУС решила выдать ордера на «арест» Шойгу и Герасимова.
В аппарате Совбеза России заявили, что решение МУС ничтожно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда.