Медведев: ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречит нормам права

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ордер МУС на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова противоречащим нормам международного права.

«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что досудебная палата МУС решила выдать ордера на «арест» Шойгу и Герасимова.

В аппарате Совбеза России заявили, что решение МУС ничтожно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда.