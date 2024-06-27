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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель ранен

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Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал спецтранспорт сельскохозяйственного предприятия в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Водитель автомобиля получил ранения.
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель ранен
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставили бронированным автомобилем предприятия в районную больницу.

«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство полностью сгорело», — написал Гладков.

Ранее сообщалось о другом мирном жителе, пострадавшем в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.

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