Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель ранен
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставили бронированным автомобилем предприятия в районную больницу.
«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство полностью сгорело», — написал Гладков.
Ранее сообщалось о другом мирном жителе, пострадавшем в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.