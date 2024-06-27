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Прокуратура проведёт проверку в связи с пожаром на складе в Ярославской области

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Прокуратура Любимского района Ярославской области проверит обеспечение пожарной безопасности на складе обуви, который загорелся в городе Любиме.
Прокуратура проведёт проверку в связи с пожаром на складе в Ярославской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указывается в публикации.

Ранее поступила информация, что в Ярославской области на площади 4,8 тыс. кв. м горит склад с обувью.

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