Прокуратура проведёт проверку в связи с пожаром на складе в Ярославской области

Прокуратура Любимского района Ярославской области проверит обеспечение пожарной безопасности на складе обуви, который загорелся в городе Любиме.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указывается в публикации.

Ранее поступила информация, что в Ярославской области на площади 4,8 тыс. кв. м горит склад с обувью.