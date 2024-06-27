Прокуратура проведёт проверку в связи с пожаром на складе в Ярославской области
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указывается в публикации.
Ранее поступила информация, что в Ярославской области на площади 4,8 тыс. кв. м горит склад с обувью.