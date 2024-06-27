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Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине

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Щёлковский городской суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре в бывшем НИИ «Платан» во Фрязине.
Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине
  • РИА Новости

«Постановлением суда Спешилову Антону Станиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа», — приводит ТАСС решение судьи.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина и представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине.

Следственные органы обратились в Щёлковский городской суд с ходатайством об их аресте.

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