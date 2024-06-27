Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине
- РИА Новости
«Постановлением суда Спешилову Антону Станиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа», — приводит ТАСС решение судьи.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина и представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине.
Следственные органы обратились в Щёлковский городской суд с ходатайством об их аресте.