Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине

Щёлковский городской суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре в бывшем НИИ «Платан» во Фрязине.

«Постановлением суда Спешилову Антону Станиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа», — приводит ТАСС решение судьи.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина и представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине.

Следственные органы обратились в Щёлковский городской суд с ходатайством об их аресте.