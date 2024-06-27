Устроивший стрельбу в Дагестане террорист постоянно ездил в Турцию

Устроивший стрельбу в Дагестане террорист Али Закаригаев часто ездил в Турцию — там у него был бизнес по продаже местных БАД, рассказали родственники боевика.

В беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным они сообщили, что Закаригаев начал своё дело после пандемии COVID-19: сначала продавал пищевые добавки, а потом регулярно возил дорогие премиальные витамины.

Ранее глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в республике, был освобождён от должности.

Как заявил источник RT, Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их.

RT также выяснил, что отец одного из ликвидированных в Дагестане боевиков был единственным поставщиком бензина в администрацию Сергокалинского района.