RT в Telegram
Подпишись

Устроивший стрельбу в Дагестане террорист постоянно ездил в Турцию

Короткая ссылка
Устроивший стрельбу в Дагестане террорист Али Закаригаев часто ездил в Турцию — там у него был бизнес по продаже местных БАД, рассказали родственники боевика.
Устроивший стрельбу в Дагестане террорист постоянно ездил в Турцию
  • AP

В беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным они сообщили, что Закаригаев начал своё дело после пандемии COVID-19: сначала продавал пищевые добавки, а потом регулярно возил дорогие премиальные витамины.

Ранее глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в республике, был освобождён от должности.

Как заявил источник RT, Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их.

RT также выяснил, что отец одного из ликвидированных в Дагестане боевиков был единственным поставщиком бензина в администрацию Сергокалинского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить