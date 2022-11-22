Рудковская: Липницкая — это новая Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская оценила перспективы бывшей фигуристки Юлии Липницкой стать тренером мирового класса.

«Я считаю, что Липницкая — это новая Тутберидзе. Юля — самый строгий тренер нашей академии. Она фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызёт этот лёд со своими учениками», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Она добавила, что Липницкая мечтает стать тренером высочайшего уровня.

Напомним, что Юлия стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе. В настоящий момент она завершила карьеру и работает в академии Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Камилы Валиевой.