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Леклер назвал фаворита на Гран-при Мексики

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Пилот Ferrari Шарль Леклер назвал команду-фаворита на Гран-при «Формулы-1» в Мексике.
Леклер назвал фаворита на Гран-при Мексики
  • AP
  • © Shawn Thew

«Я считаю, что Red Bull будет той командой, которая победит в воскресенье. Ferrari работает над тем, чтобы выиграть чемпионат мира, но теперь мы знаем, что выиграть больше невозможно», — цитирует Леклера Racingnews365.

Гран-при Мексики «Формулы-1» пройдёт с 28 по 30 октября на автодроме имени братьев Родригес. Чемпионат досрочно выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Red Bull также гарантировал себе победу в Кубке конструкторов «Формулы-1». Австрийская команда выиграла Кубок конструкторов впервые с 2013 года.

Ранее FIA удовлетворила повторный протест Alpine, вернув Фернандо Алонсо седьмое место на Гран-при США.

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