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FIA удовлетворила повторный протест Alpine, вернув Алонсо седьмое место на Гран-при США

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Международная автомобильная федерация (FIA) удовлетворила повторный протест команды «Формулы-1» Alpine на штраф гонщика Фернандо Алонсо по итогам Гран-при США.
FIA удовлетворила повторный протест Alpine, вернув Алонсо седьмое место на Гран-при США
  • Gettyimages.ru

«Первоначальный протест Haas, поданный 23 октября, был отменён. В связи с этим протокол Гран-при США был повторно пересмотрен — Фернандо Алонсо была возвращена его седьмая позиция», — говорится в заявлении FIA.

Напомним, что в Haas выразили недоумение по поводу решения судей не показывать чёрно-оранжевые флаги гонщику Red Bull Серхио Пересу и Алонсо. Отмечалось, что из-за этого пилот Apline по итогам Гран-при США опустится с седьмого на 15-е место. Ему был выписан 30-секундный штраф.

Ранее сообщалось, что FIA рассмотрит протест Alpine на решение наказать Алонсо 27 октября.

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