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FIA рассмотрит протест Alpine на решение наказать Алонсо 27 октября

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Международная автомобильная федерация (FIA) вызвала на слушание в четверг, 27 октября, представителей команд Alpine и Haas, чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным.
FIA рассмотрит протест Alpine на решение наказать Алонсо 27 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason - Formula 1

Напомним, Alpine подала протест на решение выписать штраф пилоту команды Фернандо Алонсо.

Ранее об этой мере просила Haas, в которой выразили недоумение по поводу решения судей не показывать чёрно-оранжевые флаги гонщику Red Bull Серхио Пересу и Алонсо. По этой причине после выписанного штрафа пилот Apline по итогам Гран-при США опустится с 7-го на 15-е место. Ему был выписан 30-секундный штраф.

В Alpine заявили, что FIA имела право показать чёрно-оранжевый флаг, но не стала этого делать, потому что первоначально посчитала авто безопасным.

Также во французской команде отметили, что после заезда технический делегат признал болид легальным. При этом они подчеркнули, что Haas подала протест на 24 минуты позже установленного дедлайна.

Ранее сообщалось, что FIA внесла изменения в формирование стартовых решёток «Формулы-1» в случае штрафов.

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