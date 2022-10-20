ФИА внесла изменения в формирование стартовых решёток «Формулы-1» в случае штрафов

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила несколько изменений в спортивный регламент «Формулы-1».

Как сообщается на официальном сайте ФИА, в правила чемпионата был внесён пункт, который позволяет в исключительных случаях гонщику вернуться в гонку в случае, если он покинул болид, остановившись на трассе. При этом список исключительных пунктов в регламенте не прописан.

Этот пункт был добавлен в регламент в связи с происшествием на Гран-при Великобритании с гонщиком Mercedes Джорджем Расселлом, который остановил болид после серьёзной аварии на старте с участием Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды (Alpha Tauri), Эстебана Окона (Alpin) и Алекса Албона (Williams). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чья машина перевернулась после контакта с Расселлом.

Рассел мог продолжить гонку, поскольку лишь получил прокол, но остановился на трассе ради того, чтобы помочь Чжоу покинуть болид.

Ранее ФИА выпустила официальное заявление по поводу опасно выехавшего на трассу Гран-при Японии «Формулы-1» трактора.