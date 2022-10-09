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ФИА выпустила заявление по поводу опасно выехавшего на трассу «Формулы-1» трактора

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Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила официальное заявление по поводу опасно выехавшего на трассу Гран-при Японии «Формулы-1» трактора.
ФИА выпустила заявление по поводу опасно выехавшего на трассу «Формулы-1» трактора
  • Gettyimages.ru

«На трассе появился автомобиль безопасности, гонка была нейтрализована. Болид Гасли получил повреждение, успел побывать в боксах после появления автомобиля безопасности, и в тот момент ехал на очень высокой скорости, стараясь догнать пелотон. Так как погодные условия продолжали ухудшаться, красные флаги были показаны до того момента, как болид Гасли проехал мимо того участка трассы, где кругом ранее случился инцидент», — говорится в заявлении ФИА.

Напомним, что после аварии пилота Ferrari Карлоса Сайнса на трассу «Сузука» выехал трактор для эвакуации болида. В результате другие гонщики пожаловались на это.

Ранее сообщалось, что гран-при Японии «Формулы-1» остановлен на третьем круге после аварии Сайнса.

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